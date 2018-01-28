Британского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных

Разведслужбы Великобритании обвинили министра обороны страны Гэвина Уильямсона в разглашении секретных данных, сообщает The Independent.

Речь идет о заявлении Уильямсона о том, что Россия стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры Великобритании — в частности, не исключена атака на систему энергоснабжения, которая, по мнению министра, может привести к смерти «тысяч, тысяч и тысяч людей».

В пресс-службе британского Минобороны заявили: «Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой».

При этом в окружении министра сочли сообщения об обвинениях со стороны спецслужб попыткой политической дискредитации Уильямсона, который, по слухам, намерен бороться за лидерство в Консервативной партии в случае ухода премьер-министра Терезы Мэй.

Между тем глава Генштаба Великобритании Николас Картер предполагал возможность враждебных действий со стороны России, причем таким образом, которого никто не ожидает.