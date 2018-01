«Грэмми» за лучшую запись и лучший альбом года вручили Бруно Марсу

В Нью-Йорке прошла 60-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Лучшим альбомом года была названа пластинка Бруно Марса 24K Magic, этот альбом также признали лучшей записью года.

Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года.

Помимо этого, Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.

Лучшим рок-альбомом был признан A Deeper Understanding группы The War On Drugs. Лучшей альтернативной пластинкой — Sleep Well Beast команды The National.