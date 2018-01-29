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29 января 2018, 09:22
музыка премии США

«Грэмми» за лучшую запись и лучший альбом года вручили Бруно Марсу

Бруно Марс
Бруно Марс
фото: BSI Lifestyle

В Нью-Йорке прошла 60-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Лучшим альбомом года была названа пластинка Бруно Марса 24K Magic, этот альбом также признали лучшей записью года.

Композиция Thatʼs What I Like с этой пластинки была признана песней года.

Помимо этого, Марс получил «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение, лучшую R&B-песню, лучший R&B-альбом и за лучшее сведение.

Лучшим рок-альбомом был признан A Deeper Understanding группы The War On Drugs. Лучшей альтернативной пластинкой — Sleep Well Beast команды The National.

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