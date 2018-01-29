Российскую армию укомплектуют новейшими автоматами

Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, произведенные концерном «Калашников». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», — сказали там.

Испытания АК-12 были завершены в 2017 году. Тогда гендиректор концерна Алексей Криворучко говорил, что серийные поставки компания может начать в 2018 году. Автоматы предназначены для современной боевой экипировки «Ратник».

Также, как сообщает газета министерства обороны «Красная звезда», решено принять на вооружение автоматы АЕК-971 и АЕК-973, которые разработаны заводом имени Дегтярева и предназначены для спецназа.