Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».

В документе системы нагревания табака запрещается использовать в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Также рекомендуется для использования таких устройств отводить специальные места.

Законопроект предусматривает ограничения на рекламу и полный запрет на продажу никотиносодержащей продукции, а также систем доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема, несовершеннолетним.

Ожидается, что положения закона вступят в силу с 1 января 2019 года. С 2020 года будет введена система маркировки электронных сигарет.

«Одна из основных целей, которую ставит перед собой проект Федерального закона — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака», — сказано в пояснительной записке.