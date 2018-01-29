29 января 2018, 17:13
ВТБ выделит 37 млрд рублей на строительство аналога «Диснейленда» в Москве
ВТБ открыл кредитную линию в размере 37 млрд рублей на семь лет на строительство в Москве первой очереди развлекательного парка «Остров мечты». Об этом говорится в сообщении банка.
Первая очередь общей стоимостью 81 млрд рублей будет включать в себя крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк.
Крытый тематический парк, рассчитанный на 50 млн посетителей в год, строят в Нагатинской пойме.
Парк развлечений станет аналогом американского «Диснейленда».
Реализацией проекта занимается группа компаний «Регионы» семьи депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
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