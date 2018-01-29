СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе
Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов в 2015 году командовал пророссийским ополченцами на востоке Украины. Об этом пишет Reuters.
В самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) он был известен как генерал Примаков и отзывался на позывной «Туман».
О том, что генерал Примаков возглавлял Первый армейский корпус ДНР, агентству независимо друг от друга рассказали пятеро ополченцев.
«Был он там. Целый год», — подтвердил Reuters младший брат Асапова Вячеслав. Минобороны РФ на запрос агентства не ответило.
Генерал Асапов был похоронен 27 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой.
Настоящий генерал и офицер, Патриот своей Родины,Герой и Человек с большой буквы! Валерий Асапов был настоящим боевым другом! Вечная память! pic.twitter.com/3XFtXApqQJ— Юнус-Бек Евкуров (@JunusBekEvkurov) 27 сентября 2017 г.