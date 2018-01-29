СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов в 2015 году командовал пророссийским ополченцами на востоке Украины. Об этом пишет Reuters.

В самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) он был известен как генерал Примаков и отзывался на позывной «Туман».

О том, что генерал Примаков возглавлял Первый армейский корпус ДНР, агентству независимо друг от друга рассказали пятеро ополченцев.

«Был он там. Целый год», — подтвердил Reuters младший брат Асапова Вячеслав. Минобороны РФ на запрос агентства не ответило.

Генерал Асапов был похоронен 27 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой.