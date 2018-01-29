С начала предвыборной кампании штаб Путина потратил 56 млн рублей

Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина с начала предвыборной кампании потратил 56,15 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные первого финансового отчета, опубликованные на сайте ЦИКа, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Между тем, по состоянию на 19:20 мск в документе, опубликованном на сайте ЦИКа (.xlsx), говорится, что всего штабом Путина израсходовано 46,084 млн рублей.

Также почти 1,4 млн были возвращены тем, кто пожертвовал деньги на кампанию Путина. Это произошло из-за того, что его избирательный фонд превысил максимальные 400 млн рублей.

Возможно, разночтения вызваны разными версиями документа. В выходных данных той, что опубликована на сайте ЦИКа, говорится, что последние изменения в документе проводились 25 января пользователем aleshina.