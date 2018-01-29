США оценят последствия от запрета на покупку российских гособлигаций

Доклад Минфина США о целесообразности расширения экономических санкций в отношении России, который сегодня поступит в конгресс, будет содержать информацию о «потенциальных последствиях» санкций в отношении российского суверенного долга. Как сообщает РБК, речь идет как о российских облигациях федерального займа, так и о евробондах.

Риск будущих санкций распространяется также на «полный спектр» деривативов, следует из текста закона о санкциях против РФ, принятого в США в августе 2017 года.

Как рассказал изданию источник в иностранной юридической фирме, администрация предыдущего президента США Барака Обамы уже рассматривала возможность введения санкций против российских гособлигаций, но пришла к выводу о нецелесообразности такого шага.