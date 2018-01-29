В Генпрокуратуре сообщили о снижении уровня преступности на 5%

Генпрокуратура России обнародовала статистику по преступлениям, совершенным в 2017 году. Согласно данным официального аккаунта ведомства в Telegram, всего за прошлый год было зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что 4,7% меньше, чем в 2016 году.

На 6,8% снизилось количество убийств и покушений на убийство, на 10,5% — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Сильнее всего преступность сократилась в Вологодской области (на 20,3%), Москве (19,4%), Карелии (16,1%), Мурманской области (15,2%), Адыгее (13,5%).

При этом в нескольких регионах наблюдался рост числа преступлений. В частности, число зарегистрированных преступлений выросло в Саратовской области (на 15,2%), Ивановской области (10,7%), в Карачаево-Черкесии (15,2%).