Таможенники начали отслеживать незадекларированные покупки

С 2018 года сотрудники Федеральной таможенной службы начали оперативно получать сведения о дорогих покупках россиян. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о дате и стоимости покупки, которую ФТС получает благодаря обмену данными с иностранными коллегами и системе tax free.

Изданию стало известно, что с декабря 2017 года таможенники пресекли несколько попыток ввезти в Россию назадекларированные часы и украшения.

В настоящее время законы позволяют без уплаты пошлины провозить товары на сумму не больше 10 тысяч евро для авиапутешественников и 15 тысяч евро для тех, кто путешествует по земле.