29 января 2018, 09:04
Таможенники начали отслеживать незадекларированные покупки
С 2018 года сотрудники Федеральной таможенной службы начали оперативно получать сведения о дорогих покупках россиян. Об этом пишут «Ведомости».
Речь идет о дате и стоимости покупки, которую ФТС получает благодаря обмену данными с иностранными коллегами и системе tax free.
Изданию стало известно, что с декабря 2017 года таможенники пресекли несколько попыток ввезти в Россию назадекларированные часы и украшения.
В настоящее время законы позволяют без уплаты пошлины провозить товары на сумму не больше 10 тысяч евро для авиапутешественников и 15 тысяч евро для тех, кто путешествует по земле.
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