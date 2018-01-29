Президент Финляндии в первом туре переизбран на новый срок

В Финляндии на выборах президента, состоявшихся 28 января, победил действующий глава государства Саули Ниинисто. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, он набрал 62,7%. Его главный конкурент — Пекка Хаависто от «зеленых» — набрал лишь 12,4%. Из остальных шести претендентов на пост президента никто не смог набрать более 7%.

Это будет уже второй шестилетний срок для 69-летнего Ниинисто.