Основой предвыборной программы Путина станет его послание парламенту

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию ляжет в основу его предвыборной программы. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к Кремлю.

По их словам, обсуждается, что предвыборную программу опубликуют после послания обеим палатам парламента, которое, предположительно, состоится 6 февраля.

В программу, по данным источников, должны войти инициативы, о которых президент уже заявлял, в частности, о ежемесячных денежных выплатах на первого ребенка и о продление программы маткапитала до 2021 года.

Также в нее могут войти предложения по развитию системы местного самоуправления и инфраструктуры.