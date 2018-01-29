Apple в два раза сократит производство iPhone X из-за слабых продаж

Американская корпорация Apple уведомила производителей, что сократит производство iPhone X в первом квартале вдвое — с 40 млн до 20 млн. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой данные производителей.

Сокращение производства происходит на фоне низких продаж iPhone X на ключевых рынках — в США, Европе и Китае.

Причиной низких продаж могут быть высокие цены на смартфон, которые стартуют в США от 1 тысячи долларов, в России — от 80 тысяч рублей.

Высокая цена, в свою очередь, в значительной степени обусловлена дорогими OLED-экранами, которые Apple закупает у Samsung Electronics.

О том, что Apple в первом квартале 2018 года сократит производство iPhone X вдвое, говорили еще в декабре. Тогда речь шла о сокращении с 50 млн до 25 млн произведенных гаджетов. В самой компании тогда заявляли, что не комментируют слухи.