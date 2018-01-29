Мемория. Владимир Голенищев

29 января 1856 года родился египтолог Владимир Голенищев

Личное дело

Владимир Семенович Голенищев (1856-1947) родился в Санкт-Петербурге, в семье богатого купца первой гильдии Семена Васильевича Голенищева. Отец, по воспоминаниям ученого, пришел в Петербург нищим и создал свое богатство сам. Он сделал все для того, чтобы его сын получил прекрасное образование. Мальчик окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Увлечение Востоком и в особенности Древним Египтом возникло у него с детства под влиянием образованнейшего швейцарца-гувернера,, который и привил юному воспитаннику любовь к древности и языкам. Уже в 14 лет Владимир приобрел у антиквара на Невском проспекте свой первый египетский подлинный памятник, послуживший началом его знаменитой коллекции.

Первые исследования Голенищева датируются 1874 годом. 18-летнего юношу интересовали, прежде всего, аспекты древнеегипетского мировоззрения и толкование отдельных иероглифических знаков египетского письма. Уже в начале пути определилась одна из важнейших областей интереса востоковеда – перевод и интерпретация памятников египетской письменности, египетский язык и, в особенности, его синтаксис.

В 1875-1879 годах Голенищев учился на факультете восточных языков Петербургского университета, где его научным руководителем был известный арабист В.Р. Розен. Много времени во время учебы Владимир проводил в стенах Эрмитажа, где знакомился с древними свитками из коллекции музея. Он начал работу по каталогизации, реставрации и исследованию древнеегипетских памятников. До него этим никто не занимался, и никто точно не знал, что же из египетских древностей хранилось в Эрмитаже. Занимаясь этой работой, молодой исследователь сделал открытие, прославившее его как египтолога. Он обнаружил прекрасно сохранившийся папирус с иератическими письменами. Назвал он эту находку «Папирус № 1 Санкт-Петербурга». Первоначально Голенищев решил, что это в нем содержится единый текст, но после перевода выяснил, что папирус состоит из двух литературных произведений - «Поучение Мерикара (Поучение гераклеопольского царя сыну своему Мерикаре - один из величайших памятников египетской словесности и один из самых известных древнеегипетских текстов, повествующих о тяготах и сути царской власти)» (Сейчас Папирус Эрмитаж 1116A) и «Пророчество Неферти (Ноферреху)» (Папирус Эрмитаж 1116B), вошедшие в список известнейших произведений Древнего Египта. В 1876 году в Германии вышла статья Голенищева, написанная по итогам его выступления на Международном конгрессе востоковедов в Петербурге, посвященного содержанию найденного им папируса. Доклад имел большой успех и привлек внимание к молодому ученому.

В это же время Голенищев опубликовал очень значимое исследование, посвященное «Стеле Меттерниха», определившее специфику изучения т.н. «циппи Хора» ритуальных целительных изображений Хора-младенца, попирающего крокодилов, змей и другие враждебные человеку силы. Наряду с иероглификой и арабским, Голенищева привлекали также тексты каппадокийских табличек, купленных им по случаю в Константинополе, и ассирийская клинопись, истокам формирования которой было посвящено несколько его работ.

В 1880 году Голенищев поступил в Эрмитаж на службу сверх штата, т.е. без жалованья, поскольку немалое состояние, оставленное ему отцом, позволяло ему целиком отдаться любимому делу, не заботясь о средствах к существованию. Он описал всю его египетскую коллекцию, создав внушительный каталог на французском языке. Позже издал на собственные средства путеводители по египетской и ассиро-вавилонской экспозициям музея, которые затем бесплатно раздавали посетителям. Кроме того, Голенищев пожертвовал для пополнения музейной коллекции ряд первоклассных древних памятников (среди которых — папирус с Книгой Мертвых жреца Несмина), которые были им приобретены во время путешествий по Египту и странам Европы.

Среди выявленных и описанных Голенищевым памятников была обнаружена и переведена еще одна находка мирового уровня - датируемый эпохой Среднего царства прекрасно сохранившийся папирус с текстом «Сказки о потерпевшем кораблекрушение» (первый в мировой литературе рассказ о моряке разбившегося корабля и таинственном острове; ныне — папирус Эрмитаж 1115). Эта находка стала сенсацией на Международном конгрессе востоковедов в Берлине в августе 1881 года. Голенищев на конгрессе зачитал доклад, посвященный своей находке — рассказал о проделанной работе, дал перевод и литературоведческий анализ, в котором провел аналогии между «Сказкой о потерпевшем кораблекрушение» и памятниками мировой литературы: Одиссеей, арабским циклом сказок о Синдбаде-мореходе и некоторыми библейскими мотивами. В настоящее время считается, что «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» лежит в основе авантюрного, приключенческого жанра мировой литературы.

С 1886 года Голенищев становится хранителем отделения египетских древностей музея, расцвет которого наступил в его приходом. Новый хранитель настоял, чтобы в Эрмитаж были переданы сначала самые значительные, а потом и все остальные египетские экспонаты из Кунсткамеры. «Поступление г. Голенищева, единственного в Петербурге специалиста по Египтологии, на службу будет неоценимым приобретением для Эрмитажа. Занимаясь уже давно любимой наукою, он подробно изучает те памятники Египетского искусства, которые находятся в Петербурге. Из них многие валяются в пыли кладовых по разным казенным учреждениям. С назначением Голенищева без малейшего расхода для казны, не только приведено будет в порядок, но и значительно может быть увеличено и пополнено находящееся в Эрмитаже собрание Египетских древностей и в то же время многие памятники древнего искусства спасены будут от конечного разорения, кроме того, наконец, составлен будет подробный научный каталог, о котором до сих пор за неимением специалиста невозможно было и думать», - писал в рапорте на имя министра тогдашний директор музея Васильчиков.

Составленный Голенищевым полноценный каталог собрания увидел свет в 1891 году.

Еще в 1879 году Голенищев совершил свою первую поездку в Египет. Позже они стали регулярными - на протяжении четверти века он совершил более 60 поездок. Их итоги он представлял на заседаниях Восточного отделения Императорского Русского Археологического Общества.

В 1884—1885 Голенищев на собственные средства проводил эпиграфические исследования в Вади-Хаммамате - месте наибольшего во всем Египте количества наскальных надписей и рисунков, а после опубликовал их результаты.

Благодаря превосходному знанию арабского языка Голенищев мог свободно общаться с египтянами, что весьма помогало при поиске и покупке древностей для его коллекции. Обладавший тонким вкусом, обширными знаниями и прозорливостью в атрибуции памятников, а также имевшимися в его распоряжении немалыми средствами, он приобретал порой истинные шедевры искусства для своего собрания.

Голенищев одним из первых оценил важность находки табличек амарнского дипломатического архива, включавшего переписку фараона Аменхотепа III и его сына Эхнатона с дружественными правителями небольших княжеств Сирии-Палестины и таких колоссов, как Вавилон. В этой переписке впервые в египетской истории встречается название Ассирии и содержится множество ценнейших исторических фактов.

«До сих пор, - писал Голенищев, - в Египте глиняных табличек с клинописными надписями нигде еще находимо не было и потому самый факт нахождения таких табличек особенно в Верхнем Египте является фактом совершенно необыкновенным. Сами же таблички по своему содержанию представляют интерес необычайный, так как часть из них содержит письма различных азиатских властителей к двум египетским царям, носящим в клинообразных надписях имена: Ниммурия и Напхурия».

Голенищеву удалось приобрести для своей коллекции три таблички, в которых шла речь о письмах к фараону правителей сирийских княжеств Рибадди и Азиру, обеспокоенных ростом могущества хеттского царства и заверявших Египет в своей преданности.

Голенищев-коллекционер был неутомим и необычайно удачлив. Зимой 1888-89 годов он приобрел в Луксоре бронзовый наконечник копья, привезенный царем Ааимесом I из похода против гиксосов, ритуальный лук со стрелами из черного дерева, принадлежавших роду царского сына Амени и еще один уникальный папирус. «Третье приобретение, сделанное мной в Луксоре и заслуживающее особенного внимания, - пишет счастливый египтолог, – довольно длинный, хотя и очень узкий гиератический папирус, содержащий целую серию геометрических задач с решением и с приложенными небольшими чертежами. По числу это – второй сохранившийся до нас математический папирус… По типу шрифта мой папирус можно отнести к эпохе XII-ой династии или ко времени близко следующему за этой династией. Прочесть эту рукопись далеко нелегко, так как шрифт крайне неразборчив». Впоследствии этот документ стал известен как «Московский математический папирус», содержащий труднейшие задачи по расчету площади усеченной пирамиды.

Одним из самых уникальных приобретений коллекционера стала погребальная пелена Монтуэмхета, управителя Фив в эпоху нубийского завоевания Египта в 7 в. до н.э., с указанной на ней датой смерти. «Раскрашенных саванов, подобных находящемуся теперь в моей коллекции, в египетских музеях весьма немного. Мне известны лишь два, принадлежащие Луврскому музею», - писал Голенищев в 1889 году.

Но, пожалуй, самый известный шедевр коллекции Голенищева – туалетная ложечка из слоновой кости и эбенового дерева, изображающая богиню неба Нут в облике девушки с цветком розового лотоса в руках, – произведение фиванских мастеров 14 в. до н.э.

Удача не покидала коллекционера и в последующие годы. Так, в 1891 году у антиквара в Каире он приобрел три папируса, обнаруженные в деревне эль-Хибе оазиса Харга: знаменитый «Ономастикон Аменемопе» - древнейший прообраз энциклопедии, содержащий перечисление в тематическом порядке различных слов и названий, разделяющихся по темам: небо, вода, земля, разные лица, двор, канцелярии, профессии, социальные слои общества, племена и типы человечества, иератическое письмо жреца, и, наконец, прославленный текст «Путешествия Унуамона», повествующий о долгом пути посланника египетского царя в Библ за кедром для сооружения священной ладьи Амона-Ра.

В итоге ученый собрал коллекцию из более чем 6000 египетских рукописей и артефактов. В своем петербургском доме по адресу Моховая улица, 15, Голенищев открыл частный «египетский музей», доступный всем желающим. Хозяин его любил принимать гостей и охотно, когда было время, сам водил экскурсии, давая пояснения.

Однако со временем финансовое положение ученого сильно пошатнулось. Средства Голенищевых, вложенные, в основном, в Среднеуральское золотопромышленное общество, контролировал супруг сестры Владимира Семеновича по фамилии Вонлярлярский, оказавшийся заядлым игроком. В итоге он проиграл все нажитое семьей состояние (по другой версии, Среднеуральское золотопромышленное акционерное общество, пайщиком которого был Голенищев, просто разорилось). В 1909 году Голенищев оказался практически без средств и был вынужден выставить свою уникальную коллекцию на продажу.

Сразу же начали поступать предложения от различных иностранных музеев. Однако, ученый, будучи патриотом, захотел, чтобы коллекция осталась в России. Сподвижник Голенищева, знаменитый востоковед Б.А. Тураев сумел донести до общественности всю ценность такого приобретения. А стараниями основателя нынешнего ГМИИ им. Пушкина профессора Ивана Цветаева (отца поэтессы Марины Цветаевой) удалось убедить Николая II и депутатов Думы в том, что это уникальное собрание не должно покинуть Россию. В итоге египетская коллекция попала в государственную собственность как раз к открытию нового Музея изящных искусств и отправилась в Москву, а не в Эрмитаж. В апреле 1911 года 126 ящиков с коллекцией поступили в Музей изящных искусств на Волхонке, где под нее специально был построен Египетский зал. Экспозиция пользовалась колоссальным успехом — чтобы попасть в зал, нужно было отстоять огромную очередь.

За свое уникальное собрание, которое по самым скромным меркам было оценено в 350 тысяч рублей – огромную по тем временам сумму, Голенищев получил ренту — 24 тысячи рублей в год.

В 1910 году из-за тяжелой болезни жены, француженки Сесиль Отела, Голенищев переехал с ней во Францию. Первоначально ученый поселился в Ницце - родном городе жены. Но работы ни в Европе, ни в Америке для него не нашлось. В 1915 году он переезжает в Египет, который предложил Голенищеву должность профессора в Университете Фуада I в Заафаране и одновременно — профессора археологической школы Мунира.

В 1917 году ученый снова оказался на краю финансовой пропасти, поскольку советское правительство отказалось выплачивать ему ренту по царским счетам. Возвращаться в Россию после революции он не захотел.

В итоге Египет стал для него второй родиной. Голенищев основал кафедру египтологии в Каирском университете, которую возглавлял с 1924 по 1929 годы. В Египетском музее в Каире он систематизировал собрание иератических папирусов в «Сводный каталог Каирского музея».

После 1929 года, уйдя в отставку, не покинул Египет, решив полностью посвятить себя любимому делу – изучению египетского синтаксиса. Его дом многие годы был одним из интеллектуальных центров Каира.

Умер Владимир Голенищев в Ницце 9 августа 1947 года на 92-м году жизни.

Чем знаменит

Владимир Голенищев стал первым профессиональным российским египтологом, оставившим после себя не только многочисленные научные исследования и публикации, но и сложившуюся египтологическую традицию, продолженную Б.А. Тураевым, О. фон Леммом и В.В. Струве.

Голенищев по праву считается одним из основателей и наиболее признанных авторитетов школ египтологии и ассириологии в России и мире.

Коллекция Голенищева из более чем 6 тысяч египетских рукописей и артефактов стала крупнейшим собранием подлинников, принадлежавшим Музею изящных искусств в момент его открытия, и по сей день остается главной египетской коллекцией России.

О чем надо знать

Многие труды Голенищева, особенно те, что появились во второй половине его жизни, проведенной в эмиграции, так и не были изданы в России. Имя ученого, не принявшего революцию и решившего не возвращаться на родину, многие годы хотя и не было забыто, поскольку вклад египтолога был слишком значим, чтобы его можно было не замечать, но было лишено того места, которое должно было бы занимать по праву.

В некоторых отечественных статьях предпринимались попытки назвать имя ученого, с которого в России началось профессиональное изучение цивилизаций долины Нила; обычно таковым называли О. фон Лемма - выдающегося коптолога, чьи работы все же находятся в тени трудов и личности Голенищева, с которым он был связан узами дружбы и общих профессиональных интересов.

Прямая речь

О судьбе своей коллекции: «Моим искренним желанием, конечно, было бы, чтоб это собрание, которое я всегда мечтал сохранить при себе до конца жизни и которое я хотел завещать в один из отечественных музеев, не ушло за границу, а сталось в России, будь то в Санкт-Петербурге или Москве».

Французский египтолог Ж. Сен-Фар Гарно (впоследствии первый директор парижского Центра Владимира Голенищева): «Голенищев был не только одним из самых сильных, но и одним из наиболее индивидуальных умов своего времени. В этом отношении, подобно Виктору Лорэ во Франции, он оказал всем нам неоценимую услугу, предостерегая против готовых идей и предвзятых теорий. Он сам служил примером. Деликатный и искренний, он никогда при этом не задевал тех, кто придерживался иных взглядов… Оставаясь, несмотря на свой почтенный возраст, молодым и душой и телом, Голенищев в 1935 году был уже личностью легендарной».

4 факта о Владимире Голенищеве

Голенищев знал 13 языков, в том числе и древнеегипетский.

Создавший каирскую египтологическую школу Голенищев считается основателем не только российской, но и египетской египтологии.

Архив ученого унаследовал французский египтолог Ж. Сент-Фар Гарно, представленный ему в 1935 году. Впоследствии он стал первым директором Центра Владимира Голенищева в Париже.

В 2006 году, к 150-летию со дня рождения Владимира Голенищева, в мемориале великих египтологов мира при Каирском Египетском музее ему был установлен памятник работы российского скульптора Петра Степанова.

Материалы о Владимире Голенищеве:

Солкин В. В. Памяти Владимира Семеновича Голенищева.

Бессмертие Египта и Госдумы

Этот русский знал о Египте больше самих египтян

Статья о Владимире Голенищеве на сайте «Тайны и загадки истории»

Статья о Владимире Голенищеве в Википедии