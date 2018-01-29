29 января 2018, 16:35
В Черногории два человека получили ранения при взрыве на оружейном заводе
На заводе по производству оружия и боеприпасов Тара в городе Иойковац на северо-востоке Черногории прогремел взрыв, сообщает Associated Press.
Двое сотрудников госпитализированы.
«У обоих были ожоги первой, второй и третьей степеней по всему телу, эти травмы опасны для жизни», — сообщил изданию Vijesti директор больницы в городе Биело-Поле.
Причины взрыва выясняются.
В 2915 году при взрыве на этом заводе погиб один сотрудник и пострадали семеро. В 2014 году в Таре прогремели два взрыва, в феврале и октябре.
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