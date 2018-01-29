Подрядчики получили 14 млрд рублей за выполнение работы российских госорганов

За 2015 — первое полугодие 2017 года российские госорганы заплатили сторонним организациям более 14 млрд рублей за услуги, которые должны были оказывать сами. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты РФ.

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях за этот период было выявлено более полутора тысяч закупок работ (услуг), выполнять которые были обязаны органы государственной власти.

Счетная палата выявила закупку таких услуг на 8,6 млрд рублей самими госорганами (из них 8 млрд приходятся на федеральный уровень). Также подобная закупка осуществлялась в рамках госзадания подведомственным учреждениям.

На федеральном уровне объем таких закупок составил более чем 5,7 млрд рублей. В сумме это дает 14,3 млрд рублей.

«Например, Роспатент в рамках госзадания ранее фактически передал подведомственному учреждению ФИПС выполнение своих функций по оказанию практически всех государственных услуг», — отмечает Счетная палата.

По оценке ведомства, привлечение госорганами сторонних и подведомственных организаций к выполнению собственной работы «носит не эпизодический, а системный характер».

Для решения проблемы Счетная палата предлагает провести анализ полномочий госорганов и определить, какие из них должно осуществлять конкретное ведомство.