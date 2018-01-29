29 января 2018, 09:35
Из-за снегопада в Москве задержали и отменили полтора десятка авиарейсов
Из-за снегопада в Москве задержаны 14 и отменены пять авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
В Домодедово на 9:30 мск были задержаны восемь рейсов и отменены пять, во Внуково задержаны четыре рейса, в Шереметьево — два.
Пробки в Москве, по данным «Яндекса», в это время составляли 7 баллов.
Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям «по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом».
Также городские власти, как сообщает агентство «Москва», просят автомобилистов держать на дорогах дистанцию и не нарушать скоростной режим.
Минувшей ночью в столице, по данным Гидрометцентра России, выпало около 10% месячной нормы осадков.
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