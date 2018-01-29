29 января 2018, 09:31
Фитнес-приложение рассекретило положение военных баз
В ноябре 2017 года фитнес-приложение Strava опубликовало карту, на которой показано пройденное миллионами пользователей расстояние, полученное с помощью спутников. Об этом сообщает Verge.
Пользователи обратили внимание не необычно высокую активность «спортсменов» в зонах боевых действий в Афганистане и Сирии. Они решили, что зафиксированные цикличные маршруты проходят там, где передвигаются военные патрули. Пользователи отметили, что довольно заметны российские и турецкие базы в Сирии, но американские военные наиболее активны.
So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI— Tobias Schneider (@tobiaschneider) 27 января 2018 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое