Трамп отметил свою популярность в Великобритании и назвал Макрона другом

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV отметил, что весьма популярен в Великобритании.

«Я очень популярен в вашей стране. Я получаю огромную поддержку от людей в Великобритании», — заявил он.

В январе 2017 года петицию об отмене визита Трампа в Великобританию подписали 1,85 млн человек, после чего его поездка была отменена. В ответ на критические вступления британских политиков Трамп ответил, что он «может спокойно остаться дома».

В интервью телеканалу Трамп также назвал французского президента Эммануэля Макрона отличным парнем.

«Он мне нравится, он мой друг, Эмманюэль. Он отличный парень, у него фантастическая жена, он мне очень нравится, у нас с ним был ужин наверху Эйфелевой башни», — добавил президент США.

При этом Макрон является одним из ярых защитников Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, из которого Дональд Трамп вышел из-за того, что оно не представляло выгоды для США.