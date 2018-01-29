29 января 2018, 08:25
Волкер опроверг применение ракет Javelin в Донбассе
Американский спецпосланник на Донбассе Курт Волкер сообщил «Радио Свобода», что передаваемые Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.
«Это — самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта [в Донбассе]. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», — сказал Волкер
17 января 2018 года стало известно о подготовке поставок Javelin на Украину. 25 января Волкер объяснил передачу противотанковых комплексов отказом России прекратить эскалацию конфликта в Донбассе.
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