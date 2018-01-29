Волкер опроверг применение ракет Javelin в Донбассе

Американский спецпосланник на Донбассе Курт Волкер сообщил «Радио Свобода», что передаваемые Украине​ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

«Это — самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта [в Донбассе]. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», — сказал Волкер

17 января 2018 года стало известно о подготовке поставок Javelin на Украину. 25 января Волкер объяснил передачу противотанковых комплексов отказом России прекратить эскалацию конфликта в Донбассе.