Спасатели прекратили поиски рыболовного судна «Восток»

Операция по поиску пропавшего в Японском море российского рыболовного судна «Восток» завершена.

«Дальнейший поиск будут осуществлять мимо проходящие суда», — заявил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» (МСКЦ).

«Поиски продолжались с 25 по 29 января включительно в течение пяти дней. В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20:00 [13:00 мск] координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции», — отметили в центре.

По словам собеседника агентства, до сих пор не найден аварийный буй с «Востока», сработавший 25 января.

На борту судна, которое шло из Южной Кореи на Сахалин, находились 20 человек. В районе поисков были найдены спасжилеты, мусор и два спасательных плота с «Востока». Людей не нашли.