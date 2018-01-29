Путин призвал бороться с попытками мирового господства

Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Нетаньяху посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

«Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства», — заявил на мероприятии Путин (цитата ТАСС).

По словам президента, мировые политики, общественники и религиозные деятели должны не допустить «прорастания сорняков национализма».

Также Путин отметил, что Россия и Израиль тесно сотрудничают, «в том числе, в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацисткой Германией» (цитата РИА Новости).