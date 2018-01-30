МОК разрешил Бьорндалену ехать на ОИ-2018 от Белоруссии

Звезда мирового биатлона — норвежец Уле-Эйнар Бьорндален — поедет в южнокорейский Пхёнчхан на Олимпийские игры-2018 в качестве тренера белорусской сборной, передает TYT.by со ссылкой на подтвержденную Международным олимпийским комитетом (МОК) заявку Белорусской федерации биатлона.

«Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Белоруссии. Функционал будет определен чуть позже», — цитирует издание слова пресс-секретаря Белорусской федерации биатлона Виктории Тарасевич.

Бьорндален рассчитывал участвовать в Олимпиаде-2018 в составе родной норвежской сборной, но не попал в ее состав. С Белоруссией он связан лично, будучи женатым на местной биатлонистке Дарье Домрачевой. Прежде всего ради нее норвежца и пригласили в тренерский состав, пояснял ранее генеральный секретарь республиканской федерации биатлона Анатолий Стромский, — «чтобы она чувствовала себя комфортно психологически».

Напомним, за свою спортивную карьеру Уле-Эйнар Бьорндален принимал участие в шести Олимпийских играх, выиграв в общей сложности 13 медалей, включая восемь золотых. Однако выступления титулованного спортсмена в нынешнем сезоне оказались неудачными: так, на этапах Кубка мира он показывал результаты не выше 18-го места.