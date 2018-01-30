США сняли запрет на въезд беженцев из стран «черного списка»

Американское министерство внутренней безопасности объявило о намерении Белого дома пересмотреть свой подход к введению полного запрета на въезд беженцев из определенных стран (имеются в виду 11 государств, которые по решению президента США Дональда Трампа были внесены в так называемый черный список). Сама практика использования «черного списка» в миграционной политике будет отменена, передает Deutsche Welle.

По факту прием беженцев в Соединенных Штатах возобновился еще в октябре, но страна по-прежнему не впускала граждан 11 стран, представлявших, по мнению Вашингтона, «угрозу национальной безопасности».

При этом полный список этих государств до сегодняшнего дня официально не обнародовался. Теперь же стало известно, что в него входили Ирак, Сирия, Иран, Египет, Ливия, Судан и Южный Судан, Сомали и Мали, а также Северная Корея и Йемен.

Отметим, что ограничение на въезд мигрантов в США было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа и опорным пунктом его политической программы. Он действительно издал, вступив в должность, несколько указов — в частности, запретил впускать в страну граждан шести стран, население в которых преимущественно исповедует ислам. Впоследствии ряд президентских решений были аннулированы судом.