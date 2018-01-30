С обвиненного в экстремизме математика Богатова сняли домашний арест

Преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, ранее обвиненного в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице, отпустили из-под домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Богатову вменяли в вину публикацию записей на одном из интернет-пабликов с помощью анонимной сети Tor. Сам Богатов утверждает, что его IP-адрес попал к правоохранителям, потому что сеть Tor случайно подобрала его для того, кто на самом деле призывал к акциям протеста. Недавно стало известно, что Богатов успешно прошел тест на детекторе лжи, в связи с чем ему могли изменить статус с обвиняемого на свидетеля.

Источник ТАСС пояснил, что Богатова отпустили из-под домашнего ареста в связи с отсутствием оснований для продления срока действия меры пресечения.

В Пресненском суде Москвы подтвердили, что не получали ходатайство следствия о продлении математику домашнего ареста.