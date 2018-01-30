В Конгрессе США тайно обсудили антироссийские санкции

Старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин сообщил о проведении засекреченного брифинга по вопросам введения санкций в отношении России. На нем обсуждались меры, способные отвратить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Администрация провела засекреченный брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент», — сказал Кардин. Он отметил, что американские власти обязаны ввести санкции против лиц, осуществляющих значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами.

«США должны быть готовы ввести эти санкции в случае очевидного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия, и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу», — заключил Кардин.

Источник агентства в аппарате сенатского комитета по иностранным делам сообщил, что администрация проинформировала Конгресс о мерах, которые будут применяться к третьим странам с целью отговорить их от работы с российским ОПК. Пока неизвестно, идет ли речь о санкциях.

В Государственном департаменте США рассказали РИА Новости, что санкции не будут отменены до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Конгресса и администрации в отношении вызвавших их действий.

«Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации», — отметили в ведомстве.