В Госдуме предложили больше не сажать компьютерных мошенников
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Гусева направила председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину подготовленный ею проект закона, который предусматривает смягчение наказания за коррупцию и мошенничество в сфере компьютерной информации, передает RNS.
В пояснительной записке к документу говорится, что его автор предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ, исключив «за преступления коррупционной направленности и мошенничество в сфере компьютерной информации такие виды наказаний как арест, ограничение и лишение свободы».
Вместо этого Гусева считает целесообразным приговаривать виновных в указанных видах нарушений к принудительным работам, сокращая бюджетные расходы на содержание заключенных и повышая доходы государства за счет частичного удержания заработной платы осужденных. «В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», — поясняет депутат.
В настоящее время статья 159.6 УК РФ о мошенничестве в сфере компьютерной информации предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года), либо работ — обязательных до 360 часов, исправительных до года или принудительных до двух лет, либо ареста до четырех месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет.
Максимальным наказанием по этой статье — за мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — является лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет) либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.