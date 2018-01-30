Путин признал случаи употребления допинга в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенным лицами признал, что Россия дала повод для допингового скандала. Он заявил, что употребления допинга были, пишет «Интерфакс».

При этом глава государства подчеркнул, что подобные случаи случались по всему миру, просто их «не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране».

«Я хочу сказать, что нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы, но нужно ли нам работать с какими-то международными организациями? Конечно, нужно», — сказал президент.

Путин сообщил, что и в этих организациях многие «болеют» за Россию, и выразил надежду, что в «самое ближайшее время» эта страница будет все-таки перевернута.