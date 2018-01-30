Евросоюз решил не поддерживать решение США о санкциях

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Европейский Союз принял решение не поддерживать очередное усиление санкций, введенных США против РФ. Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что санкции не являются самоцелью.

По словам Мишеля, между Россией и Евросоюзом имеется «определенное количество разногласий», но тем более важно «открыть путь к диалогу», который является единственным способом «управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений», передает «Интерфакс».

Напомним, Медведев фактически приравнял опубликованный сегодня министерством финансов США санкционный «кремлевский список» к «команде Путина» и назвал невключение официальных лиц в него «поводом уволиться».

Отметим, что в список не включен сам глава государства. На состоявшейся сегодня встрече со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин пошутил, что обижен за это на американский минфин. Он также заверил, что Россия могла бы принять зеркальные меры, но не станет. «Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона», — пояснил российский лидер.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя ужесточение санкций в отношении РФ, назвал персональный список перечнем врагов США, который они сами для себя определили.