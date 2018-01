Звезда «Игры престолов» пояснила свои слова о старте нового сезона

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», на своей странице в Twitter заявила, что ее заявление о дате выхода последнего сезона сериала устарело.

«Просто даю вам знать, что эта цитата о дате премьеры "Игры престолов", которую я якобы дала, не соответствует реальности и была взята из интервью, которое у меня брали несколько лет назад», — объяснила Уильямс.

Речь идет об интервью, которое 27 января опубликовало издание Metro. В нем Мэйси Уильямс якобы сообщила, что съемки сериала закончатся в декабре 2018 года, а первая серия заключительного сезона появится на экранах в апреле 2019 года.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.