СМИ рассказали о допинг-расследовании ФИФА против защитника «Рубина»

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Руслана Камболова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

По словам собеседника агентства, дело открыто в связи с допинг-пробой, взятой У Камболова в 2015

В пресс-службе «Рубина» отметили, что игроки клуба периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, но проблем в связи с этим «не было и нет». При этом в пресс-службе не смогли дать комментариев по существу вопроса, поскольку «в клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу».

Ранее появились сообщения, что Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась рядом игроков российской сборной по футболу в связи с подозрениями в применении допинга. Как заявил адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомителя Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова Джим Уолден, его доверитель располагает доказательствами использования запрещенных препаратов футболистами РФ и готов поделиться ими с ФИФА.

Кроме того, в СМИ курсируют слухи, что члены российской сборной собирались использовать допинг на чемпионате мира по футболу 2018 года, а для сокрытия применения запрещенных препаратов якобы запланирована подмена допинг-проб россиян.