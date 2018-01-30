Российская конькобежка Граф отказалась участвовать в ОИ-2018

Приглашенная Международным олимпийским комитетом на Олимпиаду в Пхёнчхане российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в соревнованиях. Как сообщает РИА Новости, причиной отказа она назвала невозможность участия в командной гонке.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке»,— заявила спортсменка.

Ольга Граф подчеркнула, что именно в командной гонке преследования она надеялась получить медаль.