Суд в США обязал Стрелкова заплатить по 20 млн долларов за жертв с рейса MH17

Окружной суд Северного округа американского штата Иллинойс удовлетворил коллективный иск родственников погибших при крушении малайзийского Boeing 777 в Донецкой области, обязав экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) к выплате 20 млн долларов на каждую жертву — 10 млн компенсации и 10 млн возмещения ущерба.

Иск подавали 25 человек, 11 из которых являются гражданами Нидерландов, пишет голландское издание Zembla. Адвокат истцов Флойд Виснер настаивал на личной ответственности Стрелкова за гибель пассажиров и членов экипажа разбившегося в 2014 году на востоке Украины самолета, однако после решения суда подчеркнул, что деньги в данном случае не главное, поскольку семьи жертв трагедии хотели таким образом «восстановить справедливость», привлечь внимание мировой общественности и озвучить имена виновников.

Шансы получить присужденные компенсации практически равны нулю, уверен Виснер. По его словам, Стрелкова даже не удалось найти по адресу, где он официально зарегистрирован (в Москве).

На борту «Боинга», выполнявшего рейс MH17, находились 298 человек, никто из них не выжил. По одной из версий, причиной крушения стало попадание ракеты, выпущенной с земли — предположительно, из комплекса «Бук».