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30 января 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Василий Архипов

Василий Александрович Архипов
Василий Александрович Архипов

30 января 1926 года родился Василий Архипов, вице-адмирал, «спасший мир».

 

Василий Александрович Архипов (1926—1998) родился в деревне Зворково Московской области в крестьянской семье. Окончил 9-летку в поселке Клязьма Пушкинского района Московской области. В 1942 году поступил в 10-й класс Ленинградской военно-морской спецшколы, а в декабре 1942 — в Тихоокеанское высшее военно-морское училище на подготовительный курс.

После окончания училища успел поучаствовать в 1945 году в боевых действиях против Японии на тральщиках Тихоокеанского флота в качестве курсанта-дублёра командира БЧ-1.

После окончания Второй мировой войны вместе с третьим курсом училища был переведён в Каспийское высшее военно-морское училище в Баку, которое окончил в 1947.

Служил в офицерских должностях на подводных лодках на Черноморском, Северном, Балтийском флотах.

В 1951 году окончил высшие специальные классы офицерского состава подводного плавания – минно-торпедное отделение, в 1953 году – командное отделение. В 1968 году окончил академические курсы офицерского состава ВМФ.

В декабре 1961 года был назначен на должность начальника штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота, расквартированной в Сайда-Губе.

В ходе Карибского кризиса 1 октября 1962 года в рамках операции «Анадырь» четыре подлодки 69-й бригады была направлены к берегам Кубы.

Карибский кризис считается самым опасным периодом «холодной войны» между СССР и США – в это время противостояние между двумя сверхдержавами достигло критической точки. После решения СССР разместить на острове ракеты средней дальности Р-12, американское руководство начало военно-морскую блокаду Кубы. Обстановка была накалена до крайности и любой вооруженный инцидент мог послужить поводом для начала ядерной войны.

Именно в этих условиях состоялся драматический поход к Кубе четырех дизельных советских подводных лодок проекта 641 («фокстротов» - по классификации НАТО) 69-й бригады Северного флота.

На каждую подлодку было загружено 22 боевые торпеды, в том числе по одной с ядерным зарядом мощностью 15 килотонн. При этом командованию не было дано чётких инструкций относительно возможности применения этого оружия.

Накануне отбытия Архипов специально уточнил у заместителя главкома Военно-морским флотом адмирала В. А. Фокина: «Не ясно, товарищ адмирал, зачем мы взяли атомное оружие. Когда и как нам следует его применять?» Адмирал Фокин не смог дать ответ на этот вопрос, а начальник штаба Северного флота заявил, что оружие может быть применено в случае нападения на лодку, причинившего ей повреждения («дырку в корпусе») или по специальному приказу из Москвы.

Капитан 2-го ранга Архипов участвовал в походе в качестве начальника штаба 69-й бригады и был старшим на борту лодки Б-59.

27 октября 1962 группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем «Рэндольф», окружила Б-59; лодка была обстреляна американским самолётом, американцы также применили глубинные гранаты, а по данным советской стороны еще и глубинные бомбы.

К этому моменту связи с Москвой не было уже давно - у американских  противолодочных кораблей были активные гидролокаторы, мощные импульсы которых глушили связь. Командиры подводных лодок ничего не знали о том, как развивается Карибский кризис.

В крайнем случае приказ о применении ядерного оружия командир каждой субмарины мог отдать без согласования с центром. Однако, пуск торпеды с ядерной боеголовкой мог состояться только с обоюдного согласия командира подводной лодки и его замполита. У обоих были ключи от спускового механизма. Разблокировать его можно было, только соединив их, после чего сигнал поступал в торпедный отсек. На Б-59 такими людьми были командир лодки Валентин Савицкий и замкомандира по политической части Иван Масленников. Но подводная лодка Б-59 была исключением - старшим на борту был не командир, а начальник штаба бригады ПЛ, капитан 2-го ранга Василий Архипов, у которого имелось право вето.

Когда Б-59 была взята в кольцо американской эскадрой и попала почти под непрерывный обстрел, не имея возможности всплыть, чтобы пополнить запасы воздуха и зарядить аккумуляторы, Савицкий, вымотанный до предела, потерял выдержку. Слушая звук взрывов по всему периметру лодки, он решил, что война уже началась, и принял решение о пуске торпеды с ядерной боеголовкой. Однако Архипов, проявив недюжинную выдержку и хладнокровие, не позволил ему это сделать. Его роль как старшего на борту была ключевой в принятии решения.

В результате лодка всплыла на поверхность и ответила сигналом «Прекратите провокацию», после чего ситуация несколько разрядилась. Американские моряки не предпринимали попыток попасть на борт советской подлодки, они просто блокировали ее.

После полной зарядки аккумуляторов Б-59 воспользовалась удобным случаем и ночью погрузилась, сумев хитрым маневром уйти от американцев.

После завершения Карибского кризиса Архипов продолжил службу в прежней должности. В ноябре 1964 он был назначен командиром 69-й бригады подводных лодок. Затем командовал 37-й дивизией подводных лодок.

В декабре 1975 в звании контр-адмирала был назначен начальником Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова. Находился на этой должности до ноября 1985. 10 февраля 1981 ему было присвоено воинское звание «вице-адмирал».

После ухода в запас жил в дачном поселке Купавна (микрорайона города Железнодорожный с 2004 года) Московской области. Был председателем совета ветеранов города Железнодорожный.

Василий Архипов скончался 19 августа 1998 года. Похоронен на кладбище Саввино в Железнодорожном.

 

 
Василий Архипов

Чем знаменит

Василий Архипов - один из тех людей, благодаря выдержке и рассудительности которых мир, стоявший в 1962 году на грани ядерной войны, так эту грань и не перешел. Долгие годы подробности похода советских подводных лодок к берегам Кубы держались в секрете. Огласку эта история получила лишь в 2002 году во время конференции в Гаване, посвященной 40-летию Карибского кризиса. Бывший министр обороны США Макнамара, основываясь на рассекреченных американских документах, признал, что начало ядерной войны было гораздо ближе, чем многие предполагали. Томас Блэнтон, директор Национального архива безопасности, пояснил, что имел в виду Макнамара: «Человек по имени Василий Архипов спас мир на Земле».

 

О чем надо знать

Летом 1961 Василий Архипов участвовал в походе первой советской атомной подводной лодки К-19 (впоследствии прозванной за высокую аварийность “плaвучая Хиросима”) в качестве дублера командира. 4 июля недалеко от острова Ян-Майен в Северной Атлантике на лодке произошла авария, угрожавшая расплавлением ядерного реактора.

Во время её ликвидации на борту возник конфликт — несколько офицеров выступили против командира, капитана 2-го ранга Николая Затеева, потребовав затопить лодку и высадить экипаж на Ян-Майен. В сложившейся ситуации Затеев был вынужден принять решительные меры для предотвращения возможного бунта. Он «приказал командиру БЧ-2 капитан-лейтенанту Мухину утопить имеющееся на борту стрелковое оружие, оставив пистолеты для него самого, старпома Енина, капитана 2-го ранга Андреева, командира-дублера капитана 2-го ранга Архипова и каплейта Мухина, что и было незамедлительно исполнено».

Таким образом, капитан 2-го ранга Архипов оказался в этом конфликте на стороне командира, выступив за поддержание на борту воинской дисциплины.

Восемь подводников, ремонтировавших вышедший из строя ядерный реактор, скончались, получив огромную дозу радиации.

Архипов в результате аварии также получил дозу радиации, как и  другие офицеры, находившиеся на борту. До конца жизни он страдал от последствий облучения и  умер от рака почек – болезни, которая забрала многих моряков, служивших тогда на подводных лодках.

 

Прямая речь

«Американцы - ребята не промах: по всем канонам военно-морского искусства сжимали нас в кольцо и выходили в атаки, бросали подводные гранаты. Разрывались они рядом с бортом. Казалось, будто сидишь в железной бочке, по которой колотят кувалдой. Ситуация для экипажа - необычная, если не сказать, шокирующая.

Аккумуляторы на Б-59 разрядились до «воды», работало только аварийное освещение. Температура в отсеках - 45-50 градусов, а в электромоторном - и вовсе больше 60. Невыносимая духота. Содержание углекислого газа достигло критического, практически смертельного для людей уровня. Кто-то из вахтенных потерял сознание, упал. За ним второй, третий. Посыпались как костяшки домино. Но мы еще держались, пытались уйти. Мучились так часа четыре. Американцы долбанули по нам чем-то посильнее гранат - очевидно, практической глубинной бомбой. Думали, все - финиш!

После этой атаки вконец измотанный Савицкий, который к тому же не имел возможности выйти на связь с Главным штабом ВМФ, рассвирепел. Вызвал он к себе офицера, приставленного к атомной торпеде, и приказал привести ее в боевое состояние. «Может, наверху уже война началась, а мы тут кувыркаемся, - возбужденно кричал Валентин Григорьевич, мотивируя свой приказ. - Мы сейчас по ним шарахнем! Сами погибнем, их потопим всех, но флот не опозорим!»«.

Из воспоминаний очевидца событий на Б-59 капитана 2 ранга в отставке В.П. Орлова.

 

3  факта о Василии Архипове:

  • События, происходившие на К-19, легли в основу американского фильма «K-19: The Widowmaker» («К-19: Оставляющая вдов»).
  • Василий Архипов был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и  »За службу Родине в ВС СССР», а также медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «За победу над Японией» и др.
  • В 2003 посмертно был удостоен Национальной премии Италии — премии Ротонди «Ангелы нашего времени» за стойкость, мужество, выдержку, проявленные в экстремальных условиях. В январе 2005 эта награда была вручена его вдове.

 

Материалы о Василии Архипове:

Архипов Василий Александрович. Биография

Василий Архипов. Человек, который спас мир.

Роковая ночь в Саргассовом море

Статья о Василии Архипове в Википедии

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