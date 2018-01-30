Медведев назвал невключение в «кремлевский список» поводом уволиться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие российских официальных лиц в опубликованном в США во вторник так называемом «кремлевском списке» можно считать поводом для увольнения. Сам глава российского правительства в этот список включен, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», — сказал Медведев.

Премьер отметил, что речь идет о собранной президентом РФ Владимиром Путиным команде. Причем список дополнен представителями крупного российского бизнеса. Тем не менее, по словам Медведева, значение списка — «зеро, оно стремится к нулю».

«Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет», — цитирует его RT.