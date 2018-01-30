В переход метро «Улица 1905 года» рухнули строительные леса

В подземном переходе у станции московского метро «Улица 1905 года» произошло обрушение строительных лесов, под рухнувшими конструкциями оказались люди. По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество уточняется.

В частности, «Интерфакс» сообщал о четырех получивших «нетяжелые травмы». «По последней информации с места обрушения на улице 1905 года, пострадали пять человек — женщины в возрасте от 23 до 70 лет, четырех увезли в больницу, одну — в травмпункт», передает телеграм-канал Mash, добавляя, что подземный переход закрыт. Ранее этот же источник сообщал о десяти пострадавших.

Инцидент в переходе в районе ст. Улица 1905 года никак не повлиял на работу #мосметро — переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 января 2018 г.

По одной из версий, для проведения строительных работ над переходом была натянута брезентовая крыша-тент. «Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей», — уточняет «Московский комсомолец», цитируя слова свидетелей происшествия о том, что конструкция «внезапно обвалилась».

В Сети появилась съемка с места обрушения лесов на головы людей у метро "1905 года" https://t.co/eZmUrP90c5 pic.twitter.com/OpQyNLEqU7 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 30 января 2018 г.

Телеканал РЕН передает, что рухнувшая конструкция представляла собой забор, а не крышу, и была установлена рядом с подземным переходом.

Агентство «Москва» сообщает, что работы в переходе проводила компания «Гормост». По словам очевидцев, строительные леса появились у перехода два дня назад, а сегодня утром он был открыт, проход не преграждали никакие предупредительные ленты.

«То, что у метро 1905 года случилась беда, понял, когда увидел толпы людей, в основном молодых, усиленно снимающих рухнувшие леса. Просто куски неструганых досок, брезент и много снега», — описывает место происшествия один из пользователей соцсети «ВКонтакте».