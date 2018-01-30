В «кремлевский доклад» попали Песков и все министры

В так называемом «кремлевском докладе», который министерство финансов США передало американскому конгрессу фигурируют 210 человек, в отношении которых предлагается ввести персональные санкции, сообщает ТАСС.

При этом в список внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

В частности, в докладе американского минфина фигурируют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента России Владислав Сурков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, а также основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

В список попали все вице-премьеры российского правительства, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие чиновники. ​

Ранее Госдепартамент США объявил, что с 30 января Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний или лиц «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».