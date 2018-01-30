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30 января 2018, 09:42
дети законотворчество Минтранспорта

Минтранс запретит высаживать безбилетников на мороз‍

Зима
Зима
Фото: Александр Гуденко/facebook.com

Министерство транспорта РФ подготовило и направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года). В ведомстве «Известиям» сообщили, что речь идет не только о детях, но и пассажирах любого возраста.

Помимо этого Минтранс готовит предложение о наказании, которое будет накладываться на контролеров, высадивших безбилетников, несмотря на опасность для жизни. Основными факторами оценки действий контролеров станут погодные условия, личность «зайца» и время суток.

«Самый распространенный случай — это мороз. Но не только. Представьте себе — последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где 40 градусов жары и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить», — заявил изданию председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб.

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