Минтранс запретит высаживать безбилетников на мороз‍

Министерство транспорта РФ подготовило и направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года). В ведомстве «Известиям» сообщили, что речь идет не только о детях, но и пассажирах любого возраста.

Помимо этого Минтранс готовит предложение о наказании, которое будет накладываться на контролеров, высадивших безбилетников, несмотря на опасность для жизни. Основными факторами оценки действий контролеров станут погодные условия, личность «зайца» и время суток.

«Самый распространенный случай — это мороз. Но не только. Представьте себе — последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где 40 градусов жары и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить», — заявил изданию председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб.