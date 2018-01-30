Госдеп призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов‍

Руководитель пресс-службы Госдепа США Хизер Науэрт обвинила Россию в пренебрежении «международными нормами и соглашениями». Как сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление, речь идет о перехвате над Черным морем американского самолета-разведчика.

«Это последний по времени пример российский военной деятельности, пренебрегающей международными нормами и соглашениями. Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые увеличивают риск просчетов, создания угроз летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3 Aries над Черным морем. Пентагон сообщил, что американский патрульный самолет был вынужден преждевременно прекратить свою миссию, так как перехват был выполнен небезопасно. Ведомство утверждало, что российский истребитель приблизился к P-3 Orion на расстояние примерно полутора метров.