Директор ЦРУ предрек вмешательство РФ в выборы в Конгресс США

Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил ВВС, что Россия может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он также выразил мнение, что российское влияние не будет значительным и ему будут успешно сопротивляться.

«Я определенно ожидаю, что они [россияне] продолжат пытаться делать это [влиять на выборы в США]. Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным», — отметил Помпео.

6 ноября 2018 года американцы переизберут всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США и 33 из 100 сенаторов. Во многих штатах состоятся муниципальные и губернаторские выборы.

Сейчас в США идет расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США 2016 года. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на результаты голосования.