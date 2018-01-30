Путин предупредил США о последствиях «обнуления» отношений

Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшейся сегодня в Москве встречи с его доверенными лицами прокомментировал перспективы российско-американских отношений с учетом ужесточения санкций, о котором сегодня заявили США.

По словам главы государства, Москва может и обойтись без взаимодействия с Вашингтоном, но в этой совместной работе заинтересованы обе стороны и «полной глупостью» было бы «сворачивать отношения до нуля».

«Им это (взаимодействие) нужно или нет? Вот когда-то оказалось, что не нужно, и произошел взрыв во время Бостонского марафона, люди погибли. Так нужно или нет? Мы будем работать или не будем? Хотите или нет? Мы можем без этого обойтись. Но мне кажется, что в этом все заинтересованы. Все», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, на той же встрече российский лидер пошутил, что обижен решением минфина США не включать его в «кремлевский список» лиц, на которых распространяются санкции.

По его словам, этот доклад «осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом», и целью подготовки и обнародования этого документа является борьба определенных властных кругов США с собственным же президентом — Дональдом Трампом. «Они занимаются в основном внутренней своей политикой», — объяснил Путин мотивацию авторов доклада.

Между тем отметим, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам своих переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заверил, что Евросоюз не собирается поддерживать решение США об ужесточении санкций в отношении РФ.