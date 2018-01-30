Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР‍

Госдепартамент США вновь обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР и заявил, что «времени для отговорок» больше нет. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

26 января западные СМИ со ссылкой на информированные источники в Госдепе сообщили, что Россия экспортирует уголь из Северной Кореи в обход запрета ООН.

«Здесь можно очень легко манипулировать. Отправка грузов ни для кого не могла быть секретом, это вообще не может быть секретом. Какой это секрет, всем это известно, если это происходит, то есть международные договоры. А тут какая-то разведка, глупости, это бред», — заявил заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать неназванные источники и заверил в соблюдении всех международных правил.