Родченков обвинил Путина в поддержке допинг-программы в России

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что президент РФ Владимир Путин знал о системе употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Как сообщают «Ведомости», он рассказал об этом в документальном фильме немецкого репортера Хайо Зеппельта, показанном на телеканале ARD.

«Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности от Мутко», — сказал Родченков. Он утверждает, что бывший глава Минспорта, а ныне вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко лично сообщал ему об информированности президента РФ.

Родченков сообщил, что он докладывал о своих действиях замминистра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал сведения Мутко, который общался с президентом.

«Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи», — подчеркнул Родченков, добавив, что открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов ему приносил офицер ФСБ.

Родченков впервые обвинил Путина в информированности об употреблении допинга. Однако этот вывод ранее сделал экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак.

В декабре 2017 года Владимир Путин назвал переданные Международному олимпийскому комитету (МОК) дневники Родченкова полной ерундой и связал новый виток антидопингового скандала с «внутриполитическим российским календарем».