СМИ исправили цитату Рогозина об ущербе от санкций

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, заявил, что европейские компании понесли ущерб в размере сотен миллиардов долларов из-за введенных Соединенными Штатами санкций против российского ОПК.

«Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Отметим, что вначале агентство опубликовало цитату противоположного содержания: из нее следовало, что указанный урон был нанесен не европейским, а российским компаниям. Однако впоследствии высказывание было исправлено по просьбе пресс-службы Рогозина, уточняет РБК.

Об ущербе вице-премьер заговорил, комментируя возможные санкции США в отношении покупателей российских вооружений. По словам Рогозина, на руководство стран, которые «традиционно» приобретают продукцию ОПК РФ, оказывается беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление.

«Все это выглядит довольно-таки враждебно и, как я сказал, преследует шкурняк такой, экономический шкурняк во всем», — сказал чиновник. По его словам, Россия должна выработать «определенные меры» противодействия прессингу со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Дмитрий Рогозин предполагал, что агрессивная политика Вашингтона при определенных условиях может даже принести выгоду российской стороне.

«То есть американцам выгодно, РФ стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, выгодно, потому что она приобретает много компетенций, а Европе, нашим европейским партнерам, нашим соседям это невыгодно», — пояснил вице-премьер.