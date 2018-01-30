«Кремлевский доклад» укрепил рубль и поднял курс ОФЗ

После публикации так называемого кремлевского доклада — списка лиц из «окружения Путина», в отношении которых США намерены ввести персональные санкции, — российские государственные облигации (ОФЗ) выросли, а рубль укрепился к доллару и евро. Эксперты считают, что так повлияло формальное отношение американских властей к «кремлевскому докладу», в который, в частности, не вошли некоторые высокопоставленные государственные деятели.

На 17:00 мск индекс государственных облигаций RGBITR вырос на 0,33% по сравнению с закрытием 29 января, передает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Цены большинства ОФЗ при этом увеличились на 0,1-0,7%.

В то же время курс доллара к рублю снизился на 31 копейку по сравнению с ценой на момент закрытия 30 января — до 56,01 рубля, но в ходе торгов американская валюта дешевела и сильнее (до 55,885 рубля). Евро стал стоить меньше на 1 копейку — 69,71 рубля (минимальный его курс на сегодняшних торгах составлял 69,37 рубля).

Формальный подход Вашингтона к составлению списка подпадающих под санкции российских официальных лиц и бизнесменов, по мнению экспертов, определяет и позитивные ожидания насчет предстоящего решения США по возможным санкциям в отношении покупок ОФЗ

«В целом доклад по "олигархам" вышел весьма формальный, без каких-то жестких комментариев. Поэтому участники рынка ожидают, что и доклад по ОФЗ будет таким же — чисто формальным, без жестких конкретных указаний к действию», — приводит РБК мнение портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Дмитрия Постоленко.