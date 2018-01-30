В «кремлевском докладе» нашлась секретная часть с новыми фамилиями

В так называемом кремлевском докладе, представленном 30 января американским министерством финансов, имеется секретная часть. В ней, как передает РИА Новости со ссылкой на сам документ, могут содержаться имена, не фигурирующие в оставшейся — несекретной — части.

«Министерство финансов в секретной части этого доклада предоставляет дополнительную информацию. В эту секретную часть могут быть включены лица, которых нет в несекретном докладе», — цитирует агентство текст доклада.

В нем также говорится, что упомянутые в секретной части документа «люди могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 миллиарда долларов».

Напомним, ранее стало известно, что в черный список Минфина США внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

Среди тех, кто упомянут в несекретной части доклада — глава российского правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель президентской администрации Антон Вайно, помощник главы государства Владислав Сурков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, бизнесмены Сулейман Керимов, Роман Абрамович, Алишер Усманов и другие.

В список вошли все вице-премьеры правительства РФ, глава МИД Сергей Лавров, министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и т.д.