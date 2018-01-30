Украина провела испытания собственной крылатой ракеты

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что Украина провела первое успешное испытание крылатой ракеты наземного базирования собственного производства, сообщает RNS.

Турчинов подчеркнул, что ракета является полностью украинской разработкой, и рассказал: «Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели».

В разработке украинской ракеты принимали участие конструкторы государственного предприятия «Луч» совместно с другими государственными и частными компаниями.