Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 января 2018, вторник, 09:39
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета РФ
«Лыжня России» соберет поклонников зимнего спорта в Тюмени 10 февраля
Тюменские банкоматы не принимают новые купюры
Жители Тюменской области сообщают об экологическом загрязнении реки Молчанка (ФОТО)
Река Молчанка в Тюменской области окрасилась в коричневый цвет (ФОТО)
Неизвестные в Германии угнали два грузовика с 44-мя тоннами шоколада
Неизвестные любители сладостей угнали в Германии два грузовика с шоколадом
Общественный совет нашего минстроя - Отзыв министра строительства Хабаровского края
Daewoo Nexia разъезжала по Тюмени с мигалками ДПС (ВИДЕО)
Хабаровск - лучший европейский город на востоке России - губернатор Шпорт
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
30 января 2018, 08:18
ВГТРК Олимпийские игры Первый канал телевидение

Российские телеканалы распределили сетку трансляций ОИ-2018

Перед телевизором
Перед телевизором

«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» договорились о распределении трансляций Олимпиады 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в компаниях.

Как уточнил один из источников, в этом году «Первый» и ВГТРК, которые традиционно делят между собой трансляции самых знаковых соревнований, составляли два пакета трансляций, исходя из графика ОИ и того, какие российские атлеты принимают участие в соревновании, причем пакеты эти корректировались ежедневно.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила в своем твиттере, что ее канал покажет открытие Олимпийских игр. «Россия 1» покажет хоккейный матч между Россией и США 17 февраля и первую гонку по биатлону, подтвердил гендиректор этого телеканала Антон Златопольский. Закрытие Олимпиады 25 февраля, где россияне получат возможность пройти под российским флагом, а также финальный матч по хоккею покажет «Первый канал», сообщили два источника на телеканалах.

По словам одного из источников, стоимость прав показа олимпийских соревнований для российских телеканалов «соответствует стоимости всех предыдущих циклов — несколько миллионов долларов».

Напомним, по данным «Левада-центра», смотреть телевизионные трансляции из Пхенчхана время от времени собираются 47% респондентов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Антон Вайно
В «кремлевский доклад» США попали Песков и все министры
Российский Су-27
Госдеп призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов‍
Перед телевизором
Российские телеканалы распределили трансляции ОИ-2018
Здание Госдепартамента США
Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР‍
Григорий Родченков
Родченков обвинил Путина в поддержке допинг-программы в России
Архив новостей

Самое читаемое

Командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов
СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе
Боец с АК-12
Российскую армию укомплектуют новейшими автоматами
Кремль
В России ждут спецдоклад США
Валери Фурнейрон
МОК прокомментировал недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018
Тренировка биатлониста
МОК пригласил на Олимпиаду лишь трех российских биатлонистов
09:32 США сняли запрет на въезд беженцев из стран «черного списка»
09:22 Российская конькобежка Граф отказалась участвовать в ОИ-2018
09:16 В «кремлевском докладе» нашлась секретная часть с новыми фамилиями
08:54 Госдеп призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов‍
08:39 Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР‍

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Василий Архипов
Василий Александрович Архипов
30 января 1926 года родился Василий Архипов, вице-адмирал, «спасший мир».
08:30 В «кремлевский доклад» попали Песков и все министры
08:26 Родченков обвинил Путина в поддержке допинг-программы в России
08:18 Российские телеканалы распределили сетку трансляций ОИ-2018
08:05 В Конгрессе США тайно обсудили антироссийские санкции
29.01 20:55 Apple в два раза сократит производство iPhone X из-за слабых продаж
29.01 20:34 США оценят последствия от запрета на покупку российских гособлигаций
29.01 20:11 Основой предвыборной программы Путина станет его послание парламенту
29.01 19:49 Уязвимость на сайте Рособрнадзора позволила похитить данные 14 млн выпускников
29.01 19:32 С начала предвыборной кампании штаб Путина потратил 56 млн рублей
29.01 19:00 Подрядчики получили 14 млрд рублей за выполнение работы российских госорганов
29.01 18:26 Российскую армию укомплектуют новейшими автоматами
29.01 18:04 Путин призвал бороться с попытками мирового господства
29.01 17:42 В Генпрокуратуре сообщили о снижении уровня преступности на 5%
29.01 17:13 ВТБ выделит 37 млрд рублей на строительство аналога «Диснейленда» в Москве
29.01 17:10 СМИ узнали об участии погибшего в Сирии генерала в конфликте на Донбассе
29.01 16:50 Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
29.01 16:50 Дания увеличит военные расходы из-за «российской угрозы»
29.01 16:35 Ученые измерили температуру работающих митохондрий
29.01 16:35 В Черногории два человека получили ранения при взрыве на оружейном заводе
29.01 16:22 Спасатели прекратили поиски рыболовного судна «Восток»
29.01 16:13 С февраля вырастут ежемесячные выплаты льготникам
29.01 16:03 1 февраля стартует Гаванская международная книжная ярмарка
29.01 15:54 Бывший главный редактор «Московских новостей» умер в возрасте ста лет
29.01 15:47 Посол США в России выразил надежду на перемены в отношениях двух стран
29.01 15:31 Думу и другие учреждения по всей Москве эвакуируют из-за звонков о минировании
29.01 15:27 Напавшие на псковских десантников в Чечне получили сроки
29.01 15:06 В ЦИК доставили подписи в поддержку Путина
29.01 14:50 Рождаемость в России упала до минимума с 2007 года
29.01 14:33 В Кремле прокомментировали раскрытие военной информации фитнес-трекером
29.01 14:22 Иск соцсети «ВКонтакте» ставит Big Data под угрозу
29.01 14:08 Пресс-секретарь Путина назвал его лидером политического олимпа
29.01 13:58 Песков усомнился во влиянии «кремлевского доклада» на выборы в РФ
29.01 13:38 Порошенко официально допустил иностранных военных на Украину
29.01 13:33 Даже одна сигарета в день значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
29.01 13:05 СМИ узнали тему «Тотального диктанта-2018»
29.01 13:01 Паралимпийцы из РФ выступят на ОИ под нейтральным флагом
29.01 12:53 ВЦИОМ определил самые популярные у россиян законы
29.01 12:37 СМИ обвинили Intel в сокрытии данных об уязвимости
29.01 12:33 Юлия Самойлова начала готовиться к «Евровидению»
29.01 12:18 США могут создать госсеть 5G для защиты от китайских хакеров
29.01 12:12 Почти 60% опрошенных россиян одобрили создание отдельного интернета для стран БРИКС
29.01 12:09 Комары запоминают дающих им отпор людей по запаху
29.01 11:56 Наставники конкурса «Лидеры России» выберут финалистов
29.01 11:41 WADA начало новое расследование из-за уязвимости контейнеров для проб
29.01 11:38 Для владельцев оружия могут ввести опознавательные знаки
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.