Российские телеканалы распределили сетку трансляций ОИ-2018

«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» договорились о распределении трансляций Олимпиады 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в компаниях.

Как уточнил один из источников, в этом году «Первый» и ВГТРК, которые традиционно делят между собой трансляции самых знаковых соревнований, составляли два пакета трансляций, исходя из графика ОИ и того, какие российские атлеты принимают участие в соревновании, причем пакеты эти корректировались ежедневно.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила в своем твиттере, что ее канал покажет открытие Олимпийских игр. «Россия 1» покажет хоккейный матч между Россией и США 17 февраля и первую гонку по биатлону, подтвердил гендиректор этого телеканала Антон Златопольский. Закрытие Олимпиады 25 февраля, где россияне получат возможность пройти под российским флагом, а также финальный матч по хоккею покажет «Первый канал», сообщили два источника на телеканалах.

По словам одного из источников, стоимость прав показа олимпийских соревнований для российских телеканалов «соответствует стоимости всех предыдущих циклов — несколько миллионов долларов».

Напомним, по данным «Левада-центра», смотреть телевизионные трансляции из Пхенчхана время от времени собираются 47% респондентов.