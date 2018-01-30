Путин заявил о применении в Сирии 215 видов вооружений

Президент РФ Владимир Путин в ходе военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии заявил, что российские военные применили во время операции более двухсот современных и перспективных видов вооружений, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе конференции, в которой принимают участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Министерства обороны, представители государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, обсуждаются вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирии. Проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов оружия, а также деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию.

Владимир Путин заявил, что «по данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов используемой уже сейчас в войсках военной техники», подчеркнув, что вооружения «подтвердили свои высокие характеристики».

Глава государства также отметил, что ход операции «показал традиционную надежность и эффективность российского оружия», и заявил: «Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота».

При этом президент признал и наличие недостатков российского вооружения: «В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих, непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства».