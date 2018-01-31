Путин попросил прощения у членов олимпийской сборной

Президент Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне.

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал он на встрече с участниками Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.

Комментируя запрет российской сборной выступать под национальным флагом и другие ограничения, наложенные, МОК, глава государства заявил, что выступать спортсменам «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то».

«Но втройне тяжелее, когда в стране в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет», — добавил Путин.

Президент отметил, что в стране переживают за спортсменов, которые не смогут поехать на Игры (МОК вычеркнул из российской заявки целый ряд титулованных атлетов).

«Мы сделаем все для того, чтобы их поддержать», — подчеркнул глава страны.